Milan Leao e l' indignazione web | Ferisce una tifoseria già disperata

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Leao ha espresso la volontà di lasciare il Milan, provocando reazioni negative tra i tifosi. La sua decisione ha suscitato critiche sui social media, con commenti che evidenziano come questa scelta possa danneggiare l'immagine della squadra e del giocatore stesso. La questione ha diviso l'opinione pubblica, con molti che considerano il gesto come un’offesa per il club e i supporter. La polemica si è concentrata sulla percezione di un danno alla reputazione del calciatore e alla fiducia nel suo impegno con la squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se l'addio pubblico di Leao al Milan ha in qualche modo colto di sorpresa - nei modi, ma non nella sostanza - il club rossonero e lo stesso entourage del giocatore, altrettanto non si può dire dei tifosi. Scorrendo reazioni e commenti sui social, l'ingrediente principale non è lo stupore, ma la conferma su ciò che la maggior parte delle persone pensava di Rafa. Come a dire: ecco, per chi non l'aveva ancora capito, questo è Leao. Insomma, non esattamente un attestato di stima. Molti per esempio gli imputano incoerenza, ricordando come il portoghese abbia sempre speso parole d'amore per il Milan, un amore che si fatica a trovare nelle modalità in cui ha comunicato al mondo la volontà di separarsi dal Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan leao e l indignazione web ferisce una tifoseria gi224 disperata
© Gazzetta.it - Milan, Leao e l'indignazione web: "Ferisce una tifoseria già disperata"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LEAO REAGISCE AGLI INSULTI DI CASSANO

Video LEAO REAGISCE AGLI INSULTI DI CASSANO

Notizie e thread social correlati

Milan, chi di Estupinan ferisce di Estupinan ferisce. Leao, quella sceneggiata dovevi risparmiartelaDurante la partita all’Olimpico, il mancino di Allegri è stato marcato stretto da Isaksen e i rossoneri non sono riusciti a capitalizzare l’assist...

Rissa in strada, la scena ripresa da automobilista provoca l'indignazione del webIn via Dell’Aversana a Parete, vicino alla piscina Poseidon, si è verificata una rissa in strada.

Temi più discussi: L'ultima recita di Leao a San Siro dopo sette anni di leggerezza; Leao ai saluti: Al Milan ho dato tutto quello che potevo, desidero una nuova sfida; Milan, rivoluzione anche in campo: Modric riflette sul futuro, Leao spera in una seconda chance; Leao, parole di addio al Milan? 'Ho già dato tutto quello che avevo'.

milan leao e lMilan, quello di Leao non è un addio ma un vero e proprio schiaffo al Diavolo: Cardinale e Ibra hanno un solo alleatoLe parole di Leao sanno tanto di coltellata alle spalle e costringono il Milan a vivere un'estate ancora più complicata di quella che già si sta prefigurando in queste prime settimane ... sport.virgilio.it

milan leao e lDa Leao a Modric e Maignan, la grande fuga dal Milan è un caso: l’organico sta evaporando, salutano tuttiL’ assenza di dirigenti per oltre una settimana, la grande delusione per l’esclusione dalla Champions League e l’incertezza sul futuro, potrebbe portare diversi giocatori del Milan a decidere di parti ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web