Leao ha espresso la volontà di lasciare il Milan, provocando reazioni negative tra i tifosi. La sua decisione ha suscitato critiche sui social media, con commenti che evidenziano come questa scelta possa danneggiare l'immagine della squadra e del giocatore stesso. La questione ha diviso l'opinione pubblica, con molti che considerano il gesto come un’offesa per il club e i supporter. La polemica si è concentrata sulla percezione di un danno alla reputazione del calciatore e alla fiducia nel suo impegno con la squadra.

Se l'addio pubblico di Leao al Milan ha in qualche modo colto di sorpresa - nei modi, ma non nella sostanza - il club rossonero e lo stesso entourage del giocatore, altrettanto non si può dire dei tifosi. Scorrendo reazioni e commenti sui social, l'ingrediente principale non è lo stupore, ma la conferma su ciò che la maggior parte delle persone pensava di Rafa. Come a dire: ecco, per chi non l'aveva ancora capito, questo è Leao. Insomma, non esattamente un attestato di stima. Molti per esempio gli imputano incoerenza, ricordando come il portoghese abbia sempre speso parole d'amore per il Milan, un amore che si fatica a trovare nelle modalità in cui ha comunicato al mondo la volontà di separarsi dal Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, Leao e l'indignazione web: "Ferisce una tifoseria già disperata"

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LEAO REAGISCE AGLI INSULTI DI CASSANO

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