Rissa in strada la scena ripresa da automobilista provoca l' indignazione del web

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In via Dell’Aversana a Parete, vicino alla piscina Poseidon, si è verificata una rissa in strada. Un automobilista ha ripreso la scena con il telefono, condividendo il video online. La registrazione mostra due gruppi di persone che si affrontano, con spintoni e urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la lite. Nessun ferito grave è stato segnalato. La scena ha suscitato reazioni di sdegno sui social network.

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Un episodio di violenza si è verificato in via Dell’Aversana a Parete, non distante dalla piscina Poseidon.Da quanto si apprende, alcune persone, che a quanto pare sarebbero straniere, sono arrivate alle mani. Sul posto sono piombati i carabinieri che hanno proceduto a identificare i presenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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