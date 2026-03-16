Durante la partita all’Olimpico, il mancino di Allegri è stato marcato stretto da Isaksen e i rossoneri non sono riusciti a capitalizzare l’assist dei cugini, che ora guidano la classifica con otto punti di vantaggio in un campionato dove, nonostante alcune pecche, restano la squadra da battere. Leao ha suscitato polemiche per una scena considerata inutile.

Affinché la lotta scudetto si riaprisse definitivamente, dovevano essere soddisfatte due condizioni: la prima era che l’Inter continuasse a lasciare punti per strada, la seconda che il Milan conquistasse tutti (o quasi) quelli in palio in modo da sfruttare gli eventuali passi falsi dei rivali. E invece, alla prima giornata dopo il derby rossonero, si è verificata solo la condizione numero uno. La squadra di Chivu, insomma, il suo l’ha fatto per ravvivare il finale di campionato: il pareggio con l’Atalanta era un bell’assist per il Milan, solo che è stato buttato in curva. Così adesso, a una settimana dalla sconfitta nello scontro diretto, lo scudetto è tornato nelle mani dell’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, chi di Estupinan ferisce di Estupinan ferisce. Leao, quella sceneggiata dovevi risparmiartela

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