Oliver Glasner si sta preparando a incontrare il Milan, studiando la squadra e valutando una possibile nuova tattica. L’allenatore sta considerando anche un addio importante, che potrebbe influenzare la sua decisione. La discussione tra le parti riguarda un possibile incarico come tecnico del club. Ulteriori dettagli sulla trattativa e sui piani futuri non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Presto vertice tra Gerry Cardinale e Oliver Glasner, ex tecnico del Crystal Palace. Sul tavolo il passaggio al 3-4-2-1 e i nodi cruciali di mercato da Rafael Leão a Fikayo Tomori. Le prossime ore segneranno una svolta definitiva nella programmazione tecnica del Milan. L'allenatore austriaco Oliver Glasner incontrerà, in un vertice strategico, il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, il manager operativo Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. Glasner, reduce dal trionfo in Conference League a Lipsia contro il Rayo Vallecano alla guida del Crystal Palace, è la figura fortemente sponsorizzata da Ralf Rangnick, ormai prossimo a insediarsi come direttore tecnico del club rossonero, per il ruolo di allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Glasner si prepara all’incontro: studia la squadra, tra nuova tattica e un addio eccellente

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