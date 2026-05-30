Martedì si svolgerà un incontro diretto tra le parti coinvolte per discutere della panchina. Il club sta valutando diverse opzioni e sta cercando di definire il futuro tecnico. La squadra si trova nel pieno di una fase di transizione, con l’obiettivo di individuare il nome più adatto per guidare il progetto. La decisione arriverà dopo l’incontro programmato.

Se da un lato in casa Milan tiene banco la questione relativa all’addio di Allegri e alla sua buonuscita, dall’altro è ovviamente in corso la caccia al nuovo allenatore. L’idea che sembra emergere è che i rossoneri abbiano voglia di guardare all’estero e, in particolare, alla Premier League. Il punto di Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Milan, occhi su Glasner. Glasner – foto Image Sport Romano: “Martedì sarà il giorno dell’incontro tra Glasner e il Milan: ci sarà un contatto diretto. L’allenatore ha ricevuto un’offerta dalla Francia, ma non è convinto. Vedremo come andrà questo confronto tra le parti, ma intanto martedì si capirà l’orientamento su questa pista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan segue Glasner: martedì ci sarà un incontro diretto tra le parti

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