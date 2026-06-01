Martedì si svolgerà l'incontro tra il Milan e il nuovo allenatore, che ha deciso di adottare un modulo 3-4-2-1. Con questa modifica tattica, si prevede che Nkunku possa ricoprire un ruolo simile a quello di Eze e Olise. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici del piano o sui cambiamenti in rosa. La scelta di formazione e ruoli sarà comunicata ufficialmente durante l'incontro.

Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per scoprire quale sarà il futuro del Milan: per la panchina, uno dei nomi principali è quello di Oliver Glasner, allenatore che ha vinto in questa stagione la Conference League con il Crystal Palace. Martedì l'incontro che potrebbe anche essere quello decisivo, anche perché il tempo è sempre meno per il Milan. Andiamo per ipotesi: con il tecnico austriaco il Diavolo continuerebbe a giocare con la difesa a tre, ma con un cambio tattico rispetto a Massimiliano Allegri: Glasner gioca con tre giocatori offensivi che devono pressare alto in fase di non possesso, che devono correre e dribblare quando ne hanno la possibilità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Glasner con il 3-4-2-1: occhio al nuovo ruolo per Nkunku. L’analisi

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