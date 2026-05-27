Ibrahimovic costruisce un Milan con i suoi amichetti | occhio a Xavi e Glasner in risalita
Il Milan 202627 si sta formando sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic, che ha un ruolo di rilievo nel progetto. Sul fronte delle possibili scelte tecniche, si valutano i nomi di Xavi e Glasner, entrambi in fase di risalita. La squadra si sta strutturando con un focus sui profili di esperienza e crescita, senza confermare ancora le decisioni definitive. La stagione si avvicina con vari scenari ancora aperti.
Dopo gli esoneri di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan si prepara a ripartire in vista della prossima stagione sportiva. Prima, però, occorre sistemare il quadro dirigenziale, che al momento vede vacanti le figure del direttore sportivo, dell'amministratore delegato, del direttore tecnico e dell'allenatore. La rivoluzione sarà guidata da Zlatan Ibrahimovic, fidato braccio destro del proprietario Gerry Cardinale e Senior Advisor di RedBird. Se Andoni Iraola sembra ormai vicino al Crystal Palace, ci sono altri allenatori, come Xavi e Oliver Glasner, che stanno scalando le posizioni nelle gerarchie di Ibra e Calvelli. Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
IBRAHIMOVIC COSTRUISCE UN MILAN COI SUOI AMICHETTI OCCHIO A XAVI E GLASNER, IN RISALITA
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