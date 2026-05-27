Il Milan 202627 si sta formando sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic, che ha un ruolo di rilievo nel progetto. Sul fronte delle possibili scelte tecniche, si valutano i nomi di Xavi e Glasner, entrambi in fase di risalita. La squadra si sta strutturando con un focus sui profili di esperienza e crescita, senza confermare ancora le decisioni definitive. La stagione si avvicina con vari scenari ancora aperti.

Dopo gli esoneri di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan si prepara a ripartire in vista della prossima stagione sportiva. Prima, però, occorre sistemare il quadro dirigenziale, che al momento vede vacanti le figure del direttore sportivo, dell'amministratore delegato, del direttore tecnico e dell'allenatore. La rivoluzione sarà guidata da Zlatan Ibrahimovic, fidato braccio destro del proprietario Gerry Cardinale e Senior Advisor di RedBird. Se Andoni Iraola sembra ormai vicino al Crystal Palace, ci sono altri allenatori, come Xavi e Oliver Glasner, che stanno scalando le posizioni nelle gerarchie di Ibra e Calvelli. Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic costruisce un Milan con i suoi amichetti: occhio a Xavi e Glasner, in risalita

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IBRAHIMOVIC COSTRUISCE UN MILAN COI SUOI AMICHETTI OCCHIO A XAVI E GLASNER, IN RISALITA

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La sensazione è che Ibrahimovic stia costruendo un Milan in base alle amicizie… Sarebbe gravissimo Xavi e Glasner in risalita Le ultime x.com

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