Ibrahimovic costruisce un Milan con i suoi amichetti | occhio a Xavi e Glasner in risalita

Da pianetamilan.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan 202627 si sta formando sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic, che ha un ruolo di rilievo nel progetto. Sul fronte delle possibili scelte tecniche, si valutano i nomi di Xavi e Glasner, entrambi in fase di risalita. La squadra si sta strutturando con un focus sui profili di esperienza e crescita, senza confermare ancora le decisioni definitive. La stagione si avvicina con vari scenari ancora aperti.

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IBRAHIMOVIC COSTRUISCE UN MILAN COI SUOI AMICHETTI OCCHIO A XAVI E GLASNER, IN RISALITA

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