Il Milan ha iniziato le trattative per acquistare il centrocampista brasiliano del Botafogo, nato nel 2001, valutato circa 40 milioni di euro. I contatti con il club brasiliano sono stati avviati nelle ultime ore. La società rossonera sta valutando l’offerta per portare in Italia il giocatore, che rappresenta uno dei principali obiettivi di mercato per il reparto mediano. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione.

Mentre la proprietà RedBird lavora per definire il nuovo assetto societario, i radar dello scouting rossonero non si fermano e puntano con decisione verso il Sudamerica. Secondo quanto rivelato da fonti brasiliane di UOL e confermato dall'esperto di calciomercato Rudy Galetti, il Milan ha ufficialmente avviato i primi approcci con il Botafogo per Danilo, centrocampista centrale classe 2001 (25 anni) entrato nei taccuini dei principali top club europei. Il mediano brasiliano, che vanta già 2 presenze e un gol con la maglia della Nazionale maggiore verdeoro, ha espresso la chiara priorità di fare ritorno nel calcio europeo, dove ha già giocato con il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, colpo in Brasile: avviati i contatti per il nuovo mediano della Nazionale da 40 milioni

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