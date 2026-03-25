Contatti già avviati colpo Vlasic a un passo

Nikola Vlasic è in procinto di lasciare il Torino durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Sono stati avviati già i contatti tra il suo attuale club e una squadra di livello superiore, che ha manifestato interesse concreto per il centrocampista croato e sta lavorando per definire l’acquisto. La trattativa sembra ormai vicina alla conclusione.

Nikola Vlasic è pronto a salutare il Torino durante la prossima estate con il centrocampista croato che piace a una big, decisa a chiudere l’affare. Vlasic verso l’addio al Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da TuttoSport, Vlasic sarebbe finito in maniera netta sul taccuino della dirigenza del Borussia Dortmund, pronta a fare un’offerta al Torino per portare il centrocampista in Germania. Grande sponsor dell’operazione è Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, connazionale e grande estimatore di Vlasic che sta facendo vedere tutte le sue qualità in questa stagione vissuta con la maglia granata. Ci sarebbero stati già dei contatti positivi tra le parti con il calciatore che potrebbe così salutare la Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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