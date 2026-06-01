Milan c’è Calvelli per ora al posto di Furlani | sta già recitando un ruolo di primo piano

Notizia in breve

Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha affidato a Massimo Calvelli alcune deleghe che erano di Giorgio Furlani, l'ex amministratore delegato. Questa decisione è stata presa giovedì scorso, e Calvelli sta già ricoprendo un ruolo di primo piano all’interno dell’organizzazione. Furlani, che ha lasciato la posizione, non è più nel consiglio di amministrazione.