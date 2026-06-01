Milan c’è Calvelli per ora al posto di Furlani | sta già recitando un ruolo di primo piano
Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha affidato a Massimo Calvelli alcune deleghe che erano di Giorgio Furlani, l'ex amministratore delegato. Questa decisione è stata presa giovedì scorso, e Calvelli sta già ricoprendo un ruolo di primo piano all’interno dell’organizzazione. Furlani, che ha lasciato la posizione, non è più nel consiglio di amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione assegna i poteri operativi al manager di fiducia di Cardinale. Ecco come cambia la governance rossonera. A seguito del radicale azzeramento dei vertici operativi e dell'area tecnica voluto dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, il Milan ha definito la struttura di transizione per garantire la piena continuità aziendale. L'unico superstite della precedente gestione è il Presidente Paolo Scaroni, il cui raggio d'azione resta focalizzato sulla rappresentanza istituzionale, sulla gestione amministrativa e sull'avanzamento del dossier strategico per la costruzione del nuovo stadio. La svolta operativa è arrivata durante l'ultimo Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Calvelli al posto di Furlani A quanto pare, no
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