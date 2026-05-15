Il club di calcio di Milano potrebbe presto affrontare un cambiamento nella sua dirigenza. Il proprietario non si dice soddisfatto degli acquisti effettuati durante l’ultima sessione di mercato e starebbe valutando un cambio al vertice. Tra le ipotesi sul tavolo c’è la nomina di un nuovo amministratore delegato, con Massimo Calvelli come possibile sostituto di Furlani. Si attendono sviluppi ufficiali e decisioni definitive nei prossimi giorni.

Le parole di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport' fanno riflettere molto sul futuro del Milan: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Il numero uno rossonero lascia aperte le porte a possibili cambi importanti nell'organigramma del Milan e non solo. Come scrive sempre la rosea, Cardinale non è soddisfatto di come si sono mossi i dirigenti sul mercato, non solo nell’ultima stagione, ma pure in quelle precedenti. Cardinale si aspettava operazioni che avrebbero fruttato sul campo in maniera importante, per poi avere plusvalenze sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, possibile addio di Furlani: Cardinale non soddisfatto del mercato. Ipotesi Calvelli

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MILAN, VIA TUTTI NEL 2026 Addio, RedBird, Elliott, Furlani e Cardinale !

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