Durante una puntata recente del Grande Fratello Vip, Lilli Manzini ha accusato la sorella Francesca di recitare un ruolo che non le sarebbe congeniale, sostenendo che la sta facendo risultare in modo negativo. La discussione tra le due si è svolta davanti ai coinquilini, con Lilli che ha commentato la condotta della sorella, definendola una rappresentazione poco autentica. La situazione ha attirato l’attenzione di altri partecipanti e dei telespettatori.

Lilli Manzini attacca la sorella Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: “Recita un ruolo che non le appartiene, sta facendo una pessima figura”. Lo sfogo social che ha diviso il web. Quando il reality show entra in casa e spacca anche i rapporti familiari più stretti. Lilli Manzini, sorella della comica e concorrente Francesca Manzini, ha deciso di rompere il silenzio con un lungo sfogo pubblico sui social, dopo settimane di osservazione silenziosa dall’esterno della casa più spiata d’Italia. Lo sfogo di Francesca che ha fatto scattare tutto. Tutto nasce da una conversazione privata — o almeno, privata quanto può esserlo nel contesto di un reality show — tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Lilli Manzini contro la sorella Francesca al GF Vip: “Sta recitando un ruolo che non le appartiene”

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