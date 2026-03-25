Milan novità su Castro Talento in arrivo dal Belgio? Bondo pronto a tornare a Milanello mentre Goretzka…

Sul fronte del calciomercato, si registrano diversi aggiornamenti. Un talento belga potrebbe presto unirsi al Milan, mentre Bondo si prepara a tornare a Milanello. Nel frattempo, Goretzka è al centro di trattative tra Germania e Italia. Le notizie più recenti riguardano movimentazioni di giocatori e potenziali trasferimenti provenienti da vari campionati europei.

Il campionato di Serie A si ferma per fare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano, invece, le notizie sul Milan, che anche questa mattina è apparso sulle pagine dei quotidiani e nelle home page di numerosi siti sportivi. Tante novità di calciomercato: il vertice di metà settimana tra Allegri e la dirigenza sembrerebbe aver dato il via alla pianificazione in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le migliori notizie pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA Il Milan inizia a muoversi in vista della prossima stagione e lo fa partendo dall’attaccante. Nel recente vertice di mercato sono state tracciate le linee guida per l’estate, con una richiesta chiara da parte di Massimiliano Allegri: un nuovo centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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