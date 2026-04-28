Durante la sessione estiva di calciomercato, si è diffusa la notizia che un osservatore del Milan fosse presente allo stadio ‘Franchi’ per seguire da vicino il centrocampista canadese del Sassuolo, nato nel 2002. L’attenzione si concentra su Ismaël Koné, che finora ha militato nel club emiliano. La presenza dell’osservatore ha alimentato le speculazioni su un possibile interesse da parte del club rossonero per il giocatore.

Inoltre, sono sul piede di partenza Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Il secondo, in scadenza il 30 giugno 2027, sembrava essere in trattativa per il rinnovo, poi, però, tutto si è arenato. Il primo, al contrario, è finito sin da subito sulla lista dei partenti: piace al Galatasaray e ad un paio di club di Premier League. Il club di Via Aldo Rossi conta di incassare circa 45 milioni di euro dalle loro cessioni (30 da Fofana, 15 da Loftus-Cheek). L'intenzione, è quella di sostituire il francese con Leon Goretzka, che arriverebbe a parametro zero (ma con commissioni e bonus alla firma) dal Bayern Monaco. E al posto dell'inglese, chi potrebbe arrivare? Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, ha fornito una notizia in esclusiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Schira: “Osservatore del Milan al ‘Franchi’ per il centrocampista Koné”

Notizie correlate

Calciomercato Juve, bianconeri sempre vigili su Koné. Le novità e gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista del Sassuolodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, bianconeri sempre vigili su Koné del Sassuolo.

Calciomercato, Schira in esclusiva: “Kostic rimane nei radar del Milan”. Ecco le cifre"Il Milan su Kostic aveva lavorato, ma ragionava su un'operazione sui 4 milioni di euro, massimo 5.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli, intensificati i contatti per Rios! Manna l'ha fatto visionare tre volte; Rios, l’interesse del Napoli è concreto: scout in azione durante Benfica-Moreirense.

Calciomercato Milan, osservatori dello United presenti a San Siro per visionare Leao durante l’ultima giornata di campionato. L’indiscrezioneIl destino di Rafa Leao continua a essere l’argomento principale per il calciomercato Milan. Nonostante il rinnovo firmato non troppo tempo fa, le voci di un possibile addio al club rossonero si fanno ... news-sports.it

Milan, osservatori al Dall'Ara per Bologna-Lazio: ecco chi stanno seguendo i rossoneriLe priorità del Milan sul prossimo mercato estivo saranno soprattutto un centravanti da doppia cifra e un difensore centrale che possa giocare anche da braccetto in una difesa a tre. Nei giorni scorsi ... calciomercato.com

Domenica scorsa un osservatore del #Milan era presente allo stadio Franchi per assistere alla partita tra Fiorentina e Sassuolo e monitorare il centrocampista Ismael #Konè [Esclusiva di @NicoSchira] x.com

Un osservatore del Manchester United sarà presente allo stadio San Siro domenica per assistere alla partita tra Milan e Juventus e monitorare Rafa Leão. Il Manchester United ha in programma di ingaggiare un'ala sinistra e due centrocampisti nella finestra di facebook