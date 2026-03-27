Migranti ok del Parlamento Ue ai centri per rimpatri nei Paesi terzi con 389 sì 206 no e 32 astenuti Meloni | Ecco la direzione giusta

Il Parlamento europeo ha approvato con 389 voti a favore, 206 contrari e 32 astensioni l’istituzione di centri per rimpatri nei Paesi terzi. La proposta include il rafforzamento di un centro pilota in Albania, mentre il governo italiano ha commentato indicando questa decisione come una direzione corretta. La discussione riguarda la gestione dei flussi migratori e le modalità di rimpatrio dei migranti irregolari.