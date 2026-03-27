Migranti ok del Parlamento Ue ai centri per rimpatri nei Paesi terzi con 389 sì 206 no e 32 astenuti Meloni | Ecco la direzione giusta
Il Parlamento europeo ha approvato con 389 voti a favore, 206 contrari e 32 astensioni l’istituzione di centri per rimpatri nei Paesi terzi. La proposta include il rafforzamento di un centro pilota in Albania, mentre il governo italiano ha commentato indicando questa decisione come una direzione corretta. La discussione riguarda la gestione dei flussi migratori e le modalità di rimpatrio dei migranti irregolari.
Il modello degli hub nei Paesi terzi richiama e rafforza il centro in Albania, progetto pilota dell’Italia voluto dal governo Meloni che segue una linea meno permissiva nei confronti dei migranti Il Parlamento europeo imprime una svolta alla politica migratoria approvando una linea più dura n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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