Migliori atenei la classifica | l' Università degli Studi di Perugia nella top 2,2% mondiale

L'Università degli Studi di Perugia si trova al 459° posto a livello mondiale e al 17° in Italia. La classifica globale include anche la posizione in Europa, dove si colloca al 180° posto. Per quanto riguarda la ricerca, l'ateneo si posiziona al 424° livello nel mondo. La classifica valuta vari indicatori di qualità accademica e ricerca, offrendo una panoramica comparativa tra università di diversi paesi.

Nel mondo è al 459esimo posto. In Italia è 17esima. In Europa 180esima. E per quanto riguarda solo la ricerca è il 424esimo ateneo nel globo. Sono questi i piazzamenti dell'Università degli Studi di Perugia nella classifica internazionale Global 2000 list 2026 del Center for World University. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Migliori università 2025-2026 la classifica delle eccellenze italiane che sfidano i colossi mondiali

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