In via Piana Rosso a Latina, ignoti vandali hanno distrutto 25 arnie, uccidendo migliaia di api. La scena mostrava arnie rotte e residui di api morte sparse sul terreno. L’attacco si è verificato in poche ore, lasciando dietro di sé un apiario completamente devastato. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il danno materiale è evidente. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un apiario trasformato in poche ore in uno scenario di distruzione. È accaduto in via Piana Rosso, a Latina, dove ignoti hanno colpito 25 arnie, provocando la morte di migliaia di api e causando un danno che va oltre l’aspetto economico. La denuncia dell’apicoltore. A raccontare l’episodio è stato il giovane apicoltore Giammatteo, che ha denunciato pubblicamente quanto accaduto. Secondo la sua ricostruzione, le arnie sarebbero state sigillate con schiuma espansa e poi saturate con zolfo, senza lasciare possibilità di sopravvivenza agli insetti. “Distrutto il lavoro di intere stagioni”. L’apicoltore ha definito l’accaduto un gesto “infame e vigliacco”, parlando di un’azione studiata per uccidere le api e cancellare il lavoro costruito con sacrificio, dedizione e notti insonni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Migliaia di api uccise a Latina: vandali distruggono 25 arnie

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