Chioggia amica delle api | miele party mercatino esposizione di arnie
Domenica 24 maggio 2026, il centro storico di Chioggia sarà il protagonista di un evento dedicato alle api e ai loro prodotti. L'iniziativa, intitolata “Chioggia amica delle api”, prevede un mercato con prodotti artigianali e esposizioni di arnie. Sarà presente anche un’installazione interattiva e un’area dedicata al miele, con degustazioni e approfondimenti su questa attività. La giornata intende promuovere la tutela delle api e la valorizzazione della biodiversità locale.
Domenica 24 maggio 2026 il centro storico di Chioggia ospiterà “Chioggia amica delle api”, iniziativa dedicata al mondo dell’apicoltura, della biodiversità e dei prodotti del territorio.L’evento si svolgerà lungo il Corso del Popolo pedonalizzato, dalle 9.00 alle 19.00, con una giornata ricca di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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