Chioggia amica delle api | miele party mercatino esposizione di arnie

Domenica 24 maggio 2026, il centro storico di Chioggia sarà il protagonista di un evento dedicato alle api e ai loro prodotti. L'iniziativa, intitolata “Chioggia amica delle api”, prevede un mercato con prodotti artigianali e esposizioni di arnie. Sarà presente anche un’installazione interattiva e un’area dedicata al miele, con degustazioni e approfondimenti su questa attività. La giornata intende promuovere la tutela delle api e la valorizzazione della biodiversità locale.

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