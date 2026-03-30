Martedì 31 marzo alle 21, il Z? Centro culture contemporanee di Catania ospiterà il secondo concerto del Piano Day Catania 2026, giunto alla sua quinta edizione. L'evento, ideato dal musicista tedesco Nils Frahm, si svolge in occasione del Piano Day internazionale e propone progetti dedicati al pianoforte. Questa edizione include anche un omaggio alle api, intitolato

Martedì 31 marzo, alle ore 21, Zo Centro culture contemporanee di Catania ospita il secondo concerto del Piano Day Catania 2026, quinta edizione etnea dell'evento internazionale ideato dal musicista tedesco Nils Frahm, piattaforma che promuove progetti legati al pianoforte per celebrarlo nei modi più diversi e originali. Sul palco il progetto “Arnie” del Balance Trio (Francesca Taviani violoncello, Ketty Teriaca pianoforte e Gianfranco Brundo sassofoni). Il progetto musicale, ideato da Ketty Teriaca, coinvolge anche la flautista Giusi Ledda, il contrabbassista Carmelo La Manna, la poetessa e scrittrice Lina Maria Ugolini e un'installazione di foto e video di Giuseppe Lombardo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - "Arnie", l'omaggio del piano day Catania al mondo delle api

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