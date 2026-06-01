Microsoft e NVIDIA | arriva Surface Laptop Ultra con chip RTX Spark

Microsoft ha annunciato l’arrivo del nuovo Surface Laptop Ultra dotato del chip RTX Spark. La principale novità riguarda la capacità del processore di gestire modelli di intelligenza artificiale con 120 miliardi di parametri. Le specifiche tecniche del dispositivo puntano a migliorare le prestazioni rispetto ai MacBook Pro di Apple, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sui componenti hardware. La presentazione si concentra sulla compatibilità e sulla potenza del chip per applicazioni avanzate.

? Punti chiave Come farà il chip RTX Spark a gestire modelli da 120 miliardi di parametri?. Quali specifiche tecniche permetteranno di superare i MacBook Pro di Apple?. Perché l'elaborazione locale dell'IA cambierà la privacy dei professionisti?. Quanto influirà l'architettura ARM sull'autonomia della batteria durante il lavoro?.? In Breve SoC RTX Spark integra 6.144 core CUDA e potenza di 1 petaflop. Memoria unificata fino a 128 GB con CPU da 20 core. Display mini-LED da 15 pollici con luminosità di 2.000 nits. Disponibilità commerciale prevista per la seconda metà del 2026. Microsoft e NVIDIA presentano Surface Laptop Ultra: arriva il superchip RTX Spark per l’intelligenza artificiale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Microsoft ha annunciato il Surface Laptop Ultra: RTX Spark, fino a 128 GB di memoria unificata e supporto a modelli AI da 120 miliardi di parametri. Una workstation mobile a tutti gli effetti, in arrivo entro fine 2026. smartworld.it/news/surface-l… x.com

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