Laptop 16 rivoluzionario | la potenza di una RTX 5090 via OCuLink
Framework ha annunciato un kit di sviluppo OCuLink progettato per il Laptop 16, consentendo di integrare una scheda grafica con potenzialità paragonabili a una RTX 5090. La connessione PCIe utilizzata nel sistema permette di collegare componenti esterni ad alte prestazioni, offrendo nuove possibilità di potenziamento per i computer portatili. Questa soluzione mira a migliorare le capacità grafiche senza dover sostituire l'intero dispositivo.
? Cosa sapere Framework presenta un kit di sviluppo OCuLink per potenziare il Laptop 16.. La connessione PCIe permette di gestire prestazioni grafiche equivalenti a una RTX 5090.. L’azienda americana Framework ha presentato un sistema per potenziare la grafica del proprio Laptop 16 tramite un kit di sviluppo basato sullo standard OCuLink, offrendo una velocità di trasferimento dati superiore alle attuali soluzioni Thunderbolt o USB. Questa novità si inserisce nel percorso di personalizzazione già avviato con il recente lancio del Framework Laptop 13 Pro, ma si rivolge a un pubblico molto più specifico. Mentre il modello da 13 pollici punta sulla versatilità generale, l’introduzione dell’OCuLink Dev Kit per il Laptop 16 mira a risolvere il limite prestazionale delle schede video esterne tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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