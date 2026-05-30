Nvidia e Microsoft | arriva N1X il laptop con Windows on Arm e GB10

Nvidia e Microsoft hanno presentato il nuovo laptop N1X, dotato di Windows on Arm e del chip GB10. La domanda principale riguarda come questo dispositivo influenzerà l’uso dell’intelligenza artificiale locale. La memoria unificata, invece, solleva dubbi sulle possibili restrizioni nelle prestazioni di gioco. Non sono state fornite ulteriori dettagli tecnici o dichiarazioni ufficiali, e il focus rimane sulla compatibilità tra hardware e applicazioni di intelligenza artificiale.

? Domande chiave Come cambierà l'uso dell'IA locale con il chip GB10?. Perché la memoria unificata potrebbe limitare le prestazioni nel gaming?. Quanto costerà davvero il nuovo laptop N1X per gli utenti?. Come influirà l'alleanza tra Nvidia e Microsoft sul mercato Windows?.? In Breve Chip GB10 basato su CPU Arm a 20 core con MediaTek. Memoria LPDDR5X da 128 GB con banda di 273 GBs. Prezzo stimato per i sistemi basati su GB10 intorno ai 5.000 dollari. Annuncio previsto per il 29 maggio 2026 al Taipei Music Center. Nvidia e Microsoft coordinano i social per annunciare una nuova era dei PC a Taipei. Il 29 maggio 2026, Nvidia e Microsoft hanno pubblicato messaggi coordinati sui social media annunciando l’inizio di una nuova era per il personal computer. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ADDIO MSRP NVIDIA Laptop con chip N1X e il mostruoso Refresh STRIX HALO!

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