Mick Jagger ha risposto che i Rolling Stones non hanno ancora programmato un nuovo tour, anche se sono interessati a riprendere l’attività. Ha aggiunto che, al momento, non ci sono date confermate e i fan dovranno aspettare ancora. La band ha interrotto le esibizioni dal 2026, ma Jagger ha espresso entusiasmo per un possibile ritorno sul palco in futuro.

Intervistato da Ronnie Wood nel programma Tracks of My Years di BBC Radio 2, a Mick Jagger è stato chiesto se i Rolling Stones torneranno mai in tour, dopo lo stop nel 2026. «Mi piacerebbe molto andare in tour, non vedo l’ora», ha risposto, prima di ridimensionare le aspettative. «Non credo che sarà quest’anno. Ma spero che accada il prima possibile». Le sue parole arrivano dopo che la band ha annullato, alla fine del 2025, i piani per una tournée negli stadi del Regno Unito ed europei, in programma per il 2026, a causa dell’impossibilità di Keith Richards di impegnarsi per la serie di concerti. Il chitarrista ha però accennato a un possibile ritorno in tour nel 2027, e le ultime affermazioni del frontman rafforzano questa possibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mick Jagger non vede l’ora di riportare i Rolling Stones in tour (ma i fan dovranno attendere ancora)

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Keith Richards (Rolling Stones) Life Journey

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-Là c’è una porta rossa, la vorrei dipinta in nero. Niente colori. Tutto in nero. Là c’è una fila d’auto e sono tutte nere, come il mio cuore, il mio amore che non tornerà più… -Bene! Bravo! Garcia Lorca? -No, Mick Jagger Turné, 1990 Bentivoglio-Abatantuono @ x.com

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