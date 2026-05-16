Lavori nel parco Annoscia a Japigia | Pulizia e manutenzione dopo segnalazioni dei residenti
Gli operatori di una ditta specializzata hanno effettuato lavori di pulizia e manutenzione nel parco Annoscia, situato in via Suglia nel quartiere Japigia. L'intervento è stato avviato in seguito alle richieste di alcuni residenti che avevano segnalato problemi di degrado e di scarsa cura dell’area verde. I lavori hanno coinvolto la rimozione di rifiuti e la sistemazione di alcune zone del parco, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico.
Gli addetti della Bari Multiservizi hanno effettuato un'attività di manutenzione e di pulizia nel giardino di parco Annoscia in via Suglia, nel quartiere Japigia. Un intervento, spiega il consigliere comunale Lorenzo Leonetti, “sollecitato da tanti residenti della zona”.Si tratta di lavori. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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