Dopo le segnalazioni dei residenti arrestato 21enne per spaccio nel parco di Santa Lucia

Dopo alcune segnalazioni dei residenti, le forze dell'ordine hanno arrestato un giovane di 21 anni con l’accusa di spaccio nel parco di Santa Lucia. Gli agenti sono intervenuti nel parco pubblico, un’area frequentata anche da famiglie e bambini, che era diventata teatro di attività illecite. La presenza delle forze dell’ordine nel quartiere è stata possibile grazie alla collaborazione della comunità locale.

Grazie alla collaborazione dei residenti del quartiere Santa Lucia, i carabinieri sono intervenuto in un parco pubblico descritto come luogo di attività illecite, tanto da scoraggiare famiglie e bambini dal frequentarlo. Ieri pomeriggio, 15 aprile, dopo una segnalazione formale dei cittadini, più.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Parco Londrina, arrestato uno spacciatore grazie alle segnalazioni dei residentiL’uomo aveva cocaina, migliaia di euro in contanti e quasi 400 grammi di hashish. Spaccio in pieno centro, le segnalazioni dei residenti fanno arrestare il pusherIl controllo del territorio nato dalle segnalazioni dei residenti ha portato, nelle scorse ore, all'arresto di un giovane pusher nel cuore del centro... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cigliè interviene sulla chiesetta di Santa Lucia; Fiera Agricola Internazionale: Tessa Gelisio madrina d’eccezione e 37 eventi in programma; Neonata morta dopo il volo dal balcone con la madre, agli atti 500 pagine di chat con i medici; Nasce Casa Santa Lucia a Firenze, struttura sociosanitaria per persone senza dimora. Blitz dei carabinieri nel parco di Santa Lucia, 21enne arrestato per spaccioDopo le segnalazioni dei residenti, blitz dei carabinieri di Verona nel parco di Santa Lucia: arrestato un 21enne per spaccio. veronaoggi.it Continua a muoversi la frana di Santa Lucia a Silvi, oggi il sopralluogo degli esperti: “Monitoriamo costantemente” #abruzzo #abruzzospeciale facebook