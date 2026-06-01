Miamo, marchio noto nel settore skincare, ha annunciato il proprio supporto alla mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, aperta a Roma presso il Museo dell’Ara Pacis. La mostra si concentra sulle diverse forme di bellezza rappresentate nelle fotografie dell’artista. L’esposizione è ora visitabile e presenta una selezione di immagini che esplorano il tema della bellezza attraverso il lavoro di Mapplethorpe.

Si interroga sulla bellezza e sulle sue forme, la mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza che ha appena aperto a Roma, al Museo dell’Ara Pacis. Fino al 4 ottobre 2026, oltre 200 opere del celebre fotografo americano saranno esposte. Scatti che, ripercorrendo la carriera di uno degli artisti contemporanei più influenti, si interrogano su un’idea precisa e radicale di bellezza. Quella dalla forma perfetta, dalla composizione essenziale, della luce che scolpisce i soggetti fino a renderli icone assolute. E, per una bellezza che sostiene la bellezza, Miamo, brand leader nel campo della dermocosmesi, ha annunciato il suo sostegno all’esposizione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Miamo, famoso brand skincare, annuncia il proprio sostegno alla mostra del celebre fotografo

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