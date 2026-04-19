Footcare is the new skincare? In Polonia sì | qui non si contano i brand e i prodotti dedicati alla cura dei piedi

In Polonia, il settore della cura dei piedi sta vivendo una crescita significativa, con numerosi marchi e prodotti disponibili sul mercato. La cura dei piedi, oltre a essere una questione estetica, richiede attenzione e pratiche specifiche per mantenerli in buona salute. Non si tratta solo di applicare smalti decorativi, ma di prendersi cura di questa parte del corpo con prodotti e routine dedicate.

Footcare, importante pilastro della Pol-beauty Nella Pol-beauty l'attenzione a questa parte del corpo (che da noi in Italia è decisamente molto più trascurata rispetto alla skincare) c'è sempre stata, ma nell'ultimo periodo si sta evolvendo rapidamente, passando da semplici trattamenti estetici a un approccio olistico focalizzato sulla salute medica e sulla prevenzione. In primis, il mercato polacco sta vivendo, infatti, una trasformazione significativa guidata da una maggiore consapevolezza della salute in cui si inserisce così l'ascesa della podologia specialistica rispetto alla semplice pedicure estetica. I consumatori cercano sempre più soluzioni presso cliniche professionali per affrontare problemi come unghie incarnite, micosi e callosità attraverso il cosiddetto medical pedicure.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Footcare is the new skincare? In Polonia sì: qui non si contano i brand e i prodotti dedicati alla cura dei piedi Notizie correlate Questi 3 prodotti viso hanno reso Beauty of Joseon il brand di skincare coreana più popolare del momentoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Un phon grande come una mela. Skincare che integra inediti device e micro-aghi dalla medicina estetica. "Skinification" dei capelli. Cartoni animati e brand edibili trasformati in bodycare e make up. Cosa abbiamo visto alla fiera mondiale della bellezza