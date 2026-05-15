Il marchio di prodotti per la cura della pelle, attualmente di proprietà di una grande azienda del settore, ha annunciato l’ingresso di una nuova amministratrice delegata. La nomina entrerà in vigore dal 19 maggio e riguarda una professionista con esperienza nel settore. La società è stata creata da un noto hairstylist e successivamente acquisita da un colosso internazionale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite un comunicato stampa.

Il brand di skincare Ouai nomina Susan Kim nuova CEO. Fondato dall’hairstylist Jen Atkin, oggi controllato da Procter & Gamble, il brand accoglierà la nuova manager a partire dal 19 maggio. Di contro Atkin manterrà il ruolo di founder e chief creative officer. La manager Kim ha ricoperto ruoli in Huda Beauty e Benefit Cosmetics. E arriva da Kopari, marchio skincare di cui è stata CEO dal 2020. Ha già affermato che tra le sue priorità ci sono l’espansione internazionale, la crescita del canale digitale, e il mantenimento del posizionamento luxury del brand. Ouai, la nuova CEO è Susan Kim. Come ha dichiarato la manager, “Stiamo crescendo in modo costante in un contesto che presenta alcune difficoltà, ma siamo in una fase di forte sviluppo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il brand skincare Ouai accoglie Susan Kim come nuovo CEO

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