Mi sono cag*to sotto | Cobolli trema resiste e poi vola per la prima volta ai quarti del Roland Garros

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Roland Garros, dopo aver vinto un match decisivo al tie-break nel quarto set. Durante la partita, ha confessato di aver provato grande paura, descrivendo il momento come “mi sono cag*ato sotto”. Dopo aver attraversato un periodo di pressione e di difficoltà, è riuscito a mantenere la calma e a portare a casa il risultato.

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Il dominio, poi la paura, infine la vittoria al tie – break del quarto. “Mi sono cag*ato sotto”. Con questa frase Flavio Cobolli ha riassunto come meglio probabilmente non poteva la partita vinta contro Zachary Svajda agli ottavi del Roland Garros: una vittoria che consente al tennista romano di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale dello Slam parigino. Una vittoria che dopo i primi due set non sembrava in discussione, poi rimessa in dubbio da un terzo set giocato bene (e vinto) da Svajda. Al quarto set Cobolli ha di nuovo cambiato marcia, è andato sul 5-1 con doppio break, ma quando tutto sembrava andare per il verso giusto, è arrivato un crollo improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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