Un tennista ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Roland Garros, dopo aver vinto un match decisivo al tie-break nel quarto set. Durante la partita, ha confessato di aver provato grande paura, descrivendo il momento come “mi sono cag*ato sotto”. Dopo aver attraversato un periodo di pressione e di difficoltà, è riuscito a mantenere la calma e a portare a casa il risultato.

Il dominio, poi la paura, infine la vittoria al tie – break del quarto. “Mi sono cag*ato sotto”. Con questa frase Flavio Cobolli ha riassunto come meglio probabilmente non poteva la partita vinta contro Zachary Svajda agli ottavi del Roland Garros: una vittoria che consente al tennista romano di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale dello Slam parigino. Una vittoria che dopo i primi due set non sembrava in discussione, poi rimessa in dubbio da un terzo set giocato bene (e vinto) da Svajda. Al quarto set Cobolli ha di nuovo cambiato marcia, è andato sul 5-1 con doppio break, ma quando tutto sembrava andare per il verso giusto, è arrivato un crollo improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono cag*to sotto”: Cobolli trema, resiste e poi vola per la prima volta ai quarti del Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cobolli è splendido: sconfigge Svajda in quattro set e per la prima volta vola ai quarti al Roland GarrosFlavio Cobolli ha battuto Zachary Svajda in quattro set, avanzando per la prima volta ai quarti di finale a Roland Garros.

Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros: “Me la sono fatta sotto”Flavio Cobolli ha superato Svajda ai ottavi di finale di Roland Garros, qualificandosi per i quarti.

Temi più discussi: Roland Garros, Sinner chiarisce sul malore: Non credo sia stato a causa del caldo, stamattina non stavo bene. Ora pausa fino a Wimbledon; Roland Garros, Sonego: Mi manca l’abitudine alla gara, devo giocare partite; Sabato azzurro al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia degli ottavi; Matteo Arnaldi: Facevo fatica a camminare, Cagliari e Roma mi hanno spinto. Sinner? Ci motiva.

Sinner-Cerundolo diretta Roland Garros: segui il match di tennis oggi LIVEOltre a Juan Manuel Cerundolo, fratello minore e meno talentuoso (seppur mancino) di Francisco, Sinner oggi sul campo del Philippe Chatrier deve sfidare anche il caldo torrido di Parigi. Il match, val ... msn.com

Sinner fuori dal Roland Garros 2026: Non avevo energie, il caldo era sopportabileL'italiano Jannik Sinner si rinfresca con l'acqua durante una pausa dell'incontro di secondo turno ... msn.com