Flavio Cobolli ha battuto Zachary Svajda in quattro set, avanzando per la prima volta ai quarti di finale a Roland Garros. La partita è durata tre ore e 19 minuti, con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7 e 7-6. Cobolli ha vinto i primi due set, poi ha perso il terzo al tie-break, e ha concluso al quarto con un altro tie-break.

Flavio Cobolli c’è. Parafrasando un celebre detto spesso utilizzato nel motociclismo, il tennista azzurro sconfigge in quattro set il tennista americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo tre ore e 19 minuti di gioco. Una gara che sembrava in discesa, dopo i primi due set, ma che si è complicata terribilmente nel terzo e quarto ma un Flavio sempre più solido riesce a essere determinante nei punti che contavano portando a casa una vittoria storica. Mercoledì se la vedrà con uno tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Le parole di Cobolli. “È il mio Slam preferito, adoro giocare sulla terra battuta, in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Cobolli è splendido: sconfigge Svajda in quattro set e per la prima volta vola ai quarti al Roland Garros

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