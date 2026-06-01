Mi sento pronto per una big | Palestra non si nasconde e risponde alle voci sul mercato

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore ha dichiarato di sentirsi pronto per una grande squadra, rispondendo alle speculazioni sul mercato. La sua palestra ha confermato la sua disponibilità a trasferimenti e trattative, senza nascondere le intenzioni di cambiare club. Le voci di mercato collegano il giocatore a diverse squadre di alto livello, anche se nessuna ufficializzazione è stata annunciata. La situazione resta aperta mentre si attendono sviluppi ufficiali.

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Tra le sirene di calciomercato dell’Inter e il ritorno in Azzurro dopo i playoff che hanno sancito la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale, nella baby Italia sperimentale di Silvio Baldini c’è una speranza che si chiama Marco Palestra: appena due presenze tra i grandi (proprio contro Irlanda del Nord e Bosnia ) e già tra i ‘senatori’ di questa spedizione a Coverciano insieme a Donnarumma e Pio Esposito. “Se mi sento pronto per una big? Mi sono sempre sentito pronto “, ha dichiarato Palestra in conferenza stampa. Reduce da una grande stagione a Cagliari, Palestra è stato anche nominato miglior difensore del campionato di Serie A. Un anno da sogno per l’esterno 21enne: dalla salvezza conquistata con i sardi all’esordio in Nazionale, dove è arrivata l’unica vera grande delusione di un’annata indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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