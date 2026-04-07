Mercato Juventus su Palestra spinge una big di Premier League che è disposta a mettere sul piatto questa cifra

Un club di Premier League ha manifestato interesse per Marco Palestra, offrendo una somma considerevole per il trasferimento. La trattativa si sta sviluppando in modo concreto, con le parti coinvolte che stanno valutando i dettagli dell’accordo. La Juventus, proprietaria del cartellino, è stata informata dell’offerta e sta monitorando attentamente la situazione. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni in corso tra le squadre interessate.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus, su Marco Palestra spinge un top club inglese, che è disposto a mettere sul piatto questa cifra. I dettagli. La Juve segue con attenzione l’evoluzione del mercato intorno a Marco Palestra, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta. Il giovane difensore è finito nel mirino delle grandi del nostro campionato, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A. MERCATO JUVENTUS LIVE Secondo quanto riportato dal portale Caughtoffside.com, il Liverpool sarebbe pronto a piombare sul calciatore italiano con un’offerta da 40 milioni di euro. Tuttavia, la richiesta del club bergamasco resta più elevata: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, su Palestra spinge una big di Premier League che è disposta a mettere sul piatto questa cifra Tonali alla Juve, la pista si complica: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto questa cifra per accontentare il Newcastledi Redazione JuventusNews24Tonali alla Juve sempre più difficile: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto una cifra monstre per acquistare... Kiwior Juventus, resta viva questa opzione per la difesa: può lasciare la Premier League per questa cifra! I dettaglidi Luca FiorettiKiwior Juventus, le nuove strategie di mercato per rinforzare il reparto arretrato con il centrale in forza al Porto e le altre... Temi più discussi: L'Inter va dritta su Palestra: pronta l'offerta ma Atalanta e concorrenza ostacolano i piani; Juve, osservatori a Valladolid per Chuki: è duello di mercato con il Como; Con loro 5 è Juve da Scudetto!, Tacchinardi tra consigli e mercato: Tu osa di più, tu fai 8 gol; Calciomercato, Palestra piace all’Inter. Calciomercato Juventus, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e SenesiIl calciomercato della Juventus si muove su diversi calciatori interessanti, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e Senesi. juvelive.it Palestra, futuro in Premier League? Ci pensa il LiverpoolAccostato alla Juventus in chiave mercato per la prossima stagione, ed in genarale a tutte le big di Serie A, Marco Palestra, terzino destro classe 2005 della nazionale azzurra, attualmente in forza.. tuttojuve.com L'allenatore bianconero vuole prima assicurarsi il quarto posto. Intanto la Juventus prepara il mercato con Darwin Nunez nel mirino - facebook.com facebook #Juventus #Juve #Spalletti #Elkann #Comolli #mercato VIDEO x.com