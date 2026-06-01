MG investirà 200 milioni di euro in uno stabilimento in Galizia, Spagna, destinato alla produzione di vetture. L’impianto, che impiegherà 2.000 persone, avrà una capacità annua di 120.000 veicoli. La casa cinese di proprietà di un gruppo statale avvierà così la produzione europea, con l’obiettivo di ampliare il proprio mercato nel continente. L’apertura dello stabilimento è prevista entro il prossimo anno.

Che i principali gruppi automobilistici cinesi vogliano aprire stabilimenti in territorio europeo è una cosa ormai nota. Alcune operazioni sono ufficiali, come la futura produzione di vetture Leapmotor e Dongfeng negli stabilimenti europei di Stellantis, altre al momento sono solo indiscrezioni, come la cessione dell'impianto Ford di Valencia alla Geely o la riapertura della fabbrica ex-Nissan di Barcellona dopo l'acquisizione da parte di Chery. Tra i primi a muoversi in questa direzione vi è MG, marchio inglese ora appartenente al gruppo cinese Saic, che ha annunciato ufficialmente la realizzazione del proprio primo stabilimento in Europa continentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MG produrrà auto in Spagna: investimento da 200 milioni per un impianto da 120mila veicoli l'anno

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