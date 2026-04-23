L’aeroporto di Rimini sta subendo un’importante riqualificazione con un investimento di 200 milioni di euro. La nuova struttura sarà aperta alla città e includerà spazi pensati per essere vissuti durante tutto l’anno. L’architetto incaricato del progetto ha spiegato che l’obiettivo è creare un punto di accesso moderno e funzionale, integrato con il tessuto urbano locale. I lavori sono in corso e prevedono un ampliamento delle aree di servizio e di accoglienza.

Rimini, 23 aprile 2026 – Un aeroporto aperto alla città, con spazi da vivere, sempre. Questa è la sfida che l’architetto Massimo Roj ha accettato nella progettazione del nuovo aeroporto Fellin i. Roj, Ceo e founding partner di Progetto Cmr, è di fatto ambasciatore del design italiano nel mondo. E’ sua la firma sulla trasformazione dell’attuale scalo in un qualcosa di completamente nuovo, capace di interagire con la città e diventarne motore di cambiamento. Questo perché l’aeroporto uscirà dai propri confini e a dirla tutta, a lavori completati, non vi saranno linee di demarcazione tra lo scalo e la città. Il progetto è stato presentato al Teatro Galli durante un evento condotto dal vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Fellini, rivoluzione da 200 milioni. Uno spazio da vivere tutto l’anno

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