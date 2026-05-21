Italgen apre a Chignolo il suo primo impianto fotovoltaico in provincia | investimento da 8 milioni
In provincia è stato inaugurato il primo impianto fotovoltaico di Italgen, situato nel comune di Chignolo d’Isola. L’impianto utilizza 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione e ha una potenza di 9,8 megawatt. L’investimento complessivo ammonta a 8 milioni di euro. La struttura si estende su una vasta area e rappresenta un esempio di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili nella regione. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei responsabili dell’azienda.
Composto da 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione, l’impianto ha una potenza di 9,8 MW, sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 5.000 famiglie: a titolo compensativo 5 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, un mini-impianto fotovoltaico che servirà la locale Comunità Energetica e un corridoio ecologico per la fauna Chignolo d’Isola. Con 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione e una potenza di 9,8 Megawatt sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di cinquemila famiglie: ma non bastano le sole specifiche tecniche a raccontare la straordinarietà del nuovo parco fotovoltaico inaugurato da Italgen a Chignolo d’Isola, il principale progetto sviluppato dalla società del gruppo Italmobiliare che da oltre un secolo opera nel campo delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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