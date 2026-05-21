Italgen apre a Chignolo il suo primo impianto fotovoltaico in provincia | investimento da 8 milioni

In provincia è stato inaugurato il primo impianto fotovoltaico di Italgen, situato nel comune di Chignolo d’Isola. L’impianto utilizza 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione e ha una potenza di 9,8 megawatt. L’investimento complessivo ammonta a 8 milioni di euro. La struttura si estende su una vasta area e rappresenta un esempio di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili nella regione. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei responsabili dell’azienda.

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Composto da 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione, l’impianto ha una potenza di 9,8 MW, sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 5.000 famiglie: a titolo compensativo 5 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, un mini-impianto fotovoltaico che servirà la locale Comunità Energetica e un corridoio ecologico per la fauna Chignolo d’Isola. Con 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione e una potenza di 9,8 Megawatt sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di cinquemila famiglie: ma non bastano le sole specifiche tecniche a raccontare la straordinarietà del nuovo parco fotovoltaico inaugurato da Italgen a Chignolo d’Isola, il principale progetto sviluppato dalla società del gruppo Italmobiliare che da oltre un secolo opera nel campo delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Impianto fotovoltaico all’avanguardia. Unicredit finanzia Adriasol per 22 milioniUnicredit finanzia Adriasol, controllata da Renco e EcoTrade (Gruppo Ecosuntek), con 22,6 milioni di euro per la costruzione del primo impianto... Depuratori d'acqua, con i fondi del PNRR maxi-investimento da 1,5 milioni in provinciaLa sfida della transizione ecologica e del risparmio energetico passa anche dalla gestione delle acque reflue. Italgen apre a Chignolo il suo primo impianto fotovoltaico in provincia: investimento da 8 milioniComposto da 13.860 pannelli bifacciali di ultima generazione, l’impianto ha una potenza di 9,8 MW, sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 5.000 famiglie: a titolo compensativo 5 colonnine p ... bergamonews.it Italgen spinge sulle rinnovabili e supera 100 Mw: ora avanti con storage e PpaCon un investimento di 8 milioni, Italgen apre un impianto da 9,8 MW a Chignolo d’Isola, segnando un passo significativo nel suo piano di espansione nelle rinnovabili. E prepara un nuovo investimento ... milanofinanza.it