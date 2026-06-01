Nel Mezzogiorno, le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione con carri pesanti e uomini in divisa schierati in formazione compatta. Le forze sono concentrate in un'area strategica, con l’obiettivo di mantenere il controllo e contrastare attività illegali. La presenza massiccia di mezzi e personale indica un intervento coordinato per rafforzare la presenza sul territorio e prevenire eventuali escalation di tensione.

Carri massicci che scivolano su rotaie di metallo, uomini schierati spalla contro spalla, il respiro che si fa corto mentre il Ponte di Mezzo si trasforma in un’arena sospesa sull’Arno: l’annuale gioco del Ponte si avvicina e Sergio Mantuano (nella foto), generale di Mezzogiorno, si prepara alla grande sfida. Dopo la vittoria dello scorso anno, com’è lo stato d’animo ora che il gioco si avvicina? "Lo stato d’animo è di grande concentrazione. La vittoria dello scorso anno ci ha dato una gioia immensa, ma la gloria passata non sposta il carrello. C’è entusiasmo, c’è la giusta tensione, ma soprattutto c’è consapevolezza che confermarsi è ancora più difficile che vincere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzogiorno lancia la sfida: "Concentrazione e tensione. Obiettivo vincere ancora"

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