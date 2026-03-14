Leclerc, pilota di Formula 1, si prepara al Gran Premio di Cina con il quarto tempo in griglia. Durante una dichiarazione, ha affermato che domani punta alla vittoria e ha detto di impegnarsi molto per migliorare, anche se sente di non aver ancora trovato tutto ciò che cerca. La sua squadra ha lanciato una sfida a Ferrari e Mercedes.

"Non sono molto contento, su questa pista non mi sono mai trovato a mio agio. Mi sto sforzando tanto per migliorare, ma qui mi manca qualcosa. Non siamo troppo lontani e in gara potremo fare qualcosa di diverso. Domani andremo in pista per provare a vincere". Così il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. E ancora: "Queste macchine in qualifica vanno capite. Sul giro secco paga più la costanza, è meglio stare sotto il limite invece che rischiare per cercare il tempo". "È stata una qualifica dura in cui è stato difficile mettere insieme un buon giro" dice Lewis Hamilton, pilota britannico della Ferrari, che domani partirà terzo nel Gran premio di Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc lancia la sfida Ferrari alla Mercedes: "Domani vogliamo vincere"

Articoli correlati

Ferrari domina i test in Bahrain con Leclerc, Mercedes in difficoltàIl secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain si è concluso con una Ferrari in testa alla classifica di giornata, mentre i team...

F1 Australia: super Mercedes! Pole Russell su Antonelli. Ferrari, Leclerc 4°Dominio delle Frecce d'argento nelle prime qualifiche del 2026: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari di Leclerc.

Leclerc e Hamilton inaugurano la nuova Ferrari #leclerc #hamilton #ferrari #f1 #formula1

Tutto quello che riguarda Leclerc lancia

Temi più discussi: Ferrari sul podio in Australia, Vasseur lancia la sfida: A breve aggiornamenti per recuperare su Mercedes; Non quello che volevo, pochi giri e prendevo Leclerc!: Hamilton risorge in Australia e sogna il podio Ferrari; Primarie Texas, Talarico trionfa e lancia la sfida ai repubblicani; Siamo a 50 secondi dalla Mercedes: Stella lancia l’allarme sulla McLaren. Ecco perché la MCL40 non performa.

Leclerc lancia la sfida Ferrari alla Mercedes: Domani vogliamo vincereIl monegasco partirà col 4° tempo nella griglia del Gp di Cina: Mi sto sforzando tanto per migliorare, ma qui mi manca qualcosa. Non siamo troppo lontani e in gara potremo fare qualcosa di diverso. msn.com

Ferrari sul podio in Australia, Vasseur lancia la sfida: A breve aggiornamenti per recuperare su MercedesCharles Leclerc porta la Ferrari sul podio in Australia, ma il team principal Frédéric Vasseur non si accontenta: Abbiamo una lunga lista di aggiornamenti per ridurre il gap con Mercedes ... msn.com

Charles Leclerc lancia la stagione 2026 da Melbourne: "Siamo pronti alla battaglia di sviluppi. Ferrari SF-26 solida, ma occhio alla Mercedes". #leclerc #ferrarif1 #formula1 #F1 - facebook.com facebook

Numero speciale, che lancia la #F1 2026 con lo speciale di inizio del mondiale, con uno spazio team per team. Poi tanta #Ferrari, tra #Leclerc, Piero Ferrari e la nuova livrea della #499P del #WEC. Non poteva mancare un ampio spazio a #Munari Ps: c'è un d x.com