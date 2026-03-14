Leclerc lancia la sfida Ferrari alla Mercedes | Domani vogliamo vincere
Leclerc, pilota di Formula 1, si prepara al Gran Premio di Cina con il quarto tempo in griglia. Durante una dichiarazione, ha affermato che domani punta alla vittoria e ha detto di impegnarsi molto per migliorare, anche se sente di non aver ancora trovato tutto ciò che cerca. La sua squadra ha lanciato una sfida a Ferrari e Mercedes.
"Non sono molto contento, su questa pista non mi sono mai trovato a mio agio. Mi sto sforzando tanto per migliorare, ma qui mi manca qualcosa. Non siamo troppo lontani e in gara potremo fare qualcosa di diverso. Domani andremo in pista per provare a vincere". Così il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. E ancora: "Queste macchine in qualifica vanno capite. Sul giro secco paga più la costanza, è meglio stare sotto il limite invece che rischiare per cercare il tempo". "È stata una qualifica dura in cui è stato difficile mettere insieme un buon giro" dice Lewis Hamilton, pilota britannico della Ferrari, che domani partirà terzo nel Gran premio di Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Tutto quello che riguarda Leclerc lancia
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Numero speciale, che lancia la #F1 2026 con lo speciale di inizio del mondiale, con uno spazio team per team. Poi tanta #Ferrari, tra #Leclerc, Piero Ferrari e la nuova livrea della #499P del #WEC. Non poteva mancare un ampio spazio a #Munari Ps: c'è un d x.com