Mettere al centro l' autonomia | integrazione al lavoro per 24 persone con diverse abilità

Sabato 30 maggio, a Mesagne, si è svolta una conferenza stampa al Palazzo di Città per presentare il progetto “Autonomia in azione – Modelli diffusi per la vita indipendente”. L'iniziativa, promossa dall’Ambito territoriale sociale Br4, riguarda l'integrazione al lavoro di 24 persone con diverse abilità, con l’obiettivo di favorire l’autonomia attraverso percorsi di inclusione e supporto.

MESAGNE – Presso Palazzo di Città di Mesagne, sabato 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Autonomia in azione – Modelli diffusi per la vita indipendente”, promosso dall’Ambito territoriale sociale Br4 (Ats Br4), consorzio che rappresenta l'ambito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Come Presentare il 730 Precompilato 2026 in Autonomia | Tutorial Completo

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