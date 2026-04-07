Centro di autonomia abitativa ad Al Karama 50 persone ospitate Un nuovo progetto per la gestione

È stato inaugurato un nuovo centro di autonomia abitativa ad Al Karama, che ospita attualmente circa 50 persone. Il progetto è gestito da un gruppo di azione locale, incaricato di coordinare le attività e l'organizzazione del centro. Il complesso è sorto sulle aree precedentemente occupate dal campo rom di Al Karama e rappresenta una novità nel settore dell’assistenza abitativa nella zona.

Un gruppo di azione locale per coordinare la gestione del nuovo centro nato sulle ceneri del campo roma. Il progetto illustrato in commissione Servizi sociali Un gruppo di azione locale (gal) per coordinare la gestione del nuovo centro di autonomia abitativa (Caa) sorto sulle ceneri del campo rom di Al Karama. Il progetto è stato presentato nella commissione Servizi sociali del Comune di Latina, alla presenza del neo assessore Maurizio Galardo, insieme alle dirigenti del Dipartimento Welfare, Roberta Berrè ed Ester Licata, e al dottor Carlo Stasolla dell’Associazione 21 Luglio, che ha il mandato nazionale - anche come rappresentanza presso Onu e Ue - per il superamento dei campi rom. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Autonomia abitativa e sociale: inaugurata Casa Margherita a Castelfranco di SottoViene inaugurato Casa Margherita, un appartamento dedicato a percorsi di autonomia abitativa, lavorativa e sociale per persone con disabilità,... Leggi anche: La casa prima di tutto: l’emergenza abitativa al centro delle nuove povertà - Video Temi più discussi: Disabilità e indipendenza, a Cerignola nasce AAA Autonomia cercasi: inaugurati i gruppi appartamento; Abitare l’autonomia: inclusione e indipendenza nelle nuove politiche sociali; Casa, da emergenza europea a nuova infrastruttura sociale: a REbuild con Housing Remix si ripensa abitare; Emergenza abitativa, Torino rafforza gli interventi: via ai nuovi bandi. Centro di autonomia abitativa ad Al Karama, 50 persone ospitate. Un nuovo progetto per la gestioneUn gruppo di azione locale per coordinare la gestione del nuovo centro nato sulle ceneri del campo roma. Il progetto illustrato in commissione Servizi sociali ... latinatoday.it Cinquanta persone nell’ex al Karama, oggi Centro per l’Autonomia Abitativa. Catani:LATINA – Si è svolta oggi la seduta della Commissione Servizi Sociali del Comune di Latina, presieduta da Nicola Catani (NM), dedicata al nuovo assetto dell’ex Centro Al Karama, oggi Centro per l’Aut ... radioluna.it È il sogno narcisistico dei genitori contemporanei: assicurare ai propri figli una vita facile di successo, risparmiare loro ogni angoscia, fargli credere di essere il centro di tutto. Se allora un insegnante osa mettersi di traverso ricordando che ogni percorso di for - facebook.com facebook Sara Cordara, nutrizionista al Centro di Medicina Preventiva e dello Sport all'Università di Torino: “La dieta non va vissuta come una punizione” x.com