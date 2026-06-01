Metodo Ko Be Stretch Dimensional Method Tre discipline corpo e mente da provare subito
Tre discipline, il Metodo Ko, Be Stretch e il Dimensional Method, offrono esercizi per migliorare sia il corpo che la mente. Tutte prevedono sessioni di stretching, movimenti mirati e tecniche di rilassamento. Le lezioni si svolgono in ambienti dedicati, con istruttori specializzati che guidano attraverso esercizi specifici. La durata di ogni sessione varia tra i 45 e i 60 minuti.
Il Metodo KO Il suo obiettivo è chiaro: allenarsi alla felicità (Train for Happiness). Il Metodo KO, creato dall'ex coach peruviana Ale Llosa, è un sistema di allenamento olistico che unisce boxe, arti marziali, allenamento bootcamp (funzionale) e yoga. Più che un semplice workout, è un percorso di crescita personale basato sull'equilibrio tra corpo e mente. KO è uno strumento per vivere in equilibrio e celebrare la vita con movimento, energia e gioia. Si allenano corpo, mente ed emozioni per vivere in un benessere integrale. Ecco perché è definito allenamento per la felicità Alla base ci sono quattro pilastri fondamentali. 1.Deporte Intenso (Sport Intenso) è l'unione delle quattro discipline (boxe, arti marziali, allenamento funzionale e yoga) per scaricare l'adrenalina, bruciare calorie e tonificare tutto il corpo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Internal Alchemy: The Spine Comes to Life In Water with Simba & Saymara
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: I profumi con note erbose e verdi sono fragranze "funzionali", capaci di infondere un senso di calma e benessere a corpo e mente. Le note da provare
Leggi anche: "Empoli fa Sport": un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città