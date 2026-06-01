Meteo scatta l' allerta a Milano per il 2 giugno | l' orario del peggioramento e i rischi

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'allerta meteo a Milano per il 2 giugno è stata attivata a causa di precipitazioni previste su tutta la regione. Sono attesi rovesci e temporali durante la giornata, con il peggioramento che dovrebbe verificarsi nel corso del mattino e proseguire nel pomeriggio. La Protezione civile ha segnalato possibili rischi legati a condizioni meteorologiche avverse, senza specificare eventuali misure di sicurezza. La situazione è monitorata in tempo reale dalle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come già previsto, la Regione Lombardia (con il suo sistema di allerta meteo) conferma l'ipotesi di precipitazioni su tutta la Regione, con rovesci e temporali, per la giornata di martedì 2 giugno.L'allertaL'allerta è di tipo giallo (ordinario), per rischio idrogeologico, idrico e temporalesco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milano, scatta l’allerta temporali. Le previsioni meteo per il weekend e il ponte del 2 giugnoMilano è sotto allerta temporali, con precipitazioni in arrivo nel fine settimana e nel ponte del 2 giugno.

Condizioni meteo in peggioramento, scatta l'allerta gialla a Messina e provinciaDa questa notte, a Messina e nella provincia, viene attivata l’allerta gialla a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Temi più discussi: Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo; Il sole va in pausa, a Milano scatta l'allerta meteo: ecco quando arrivano i temporali; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo: previsti temporali e grandinate; Meteo, scatta l’allerta vento su tutta la Toscana. Codice giallo per neve in Mugello.

meteo scatta l allertaMaltempo in Toscana: pioggia e temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla. Ecco quandoLa Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per oggi, lunedì 1 giugno 2026, allerta gialla per rischio temporali. Il codice giallo è valido dalle 14 alle 20 sulla Toscana centro-meri ... firenzepost.it

meteo scatta l allertaMeteo, scatta l'allerta a Milano per il 2 giugno: l'orario del peggioramento e i rischiIl Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro dalle 6 di martedì: l'avviso della protezione civile per temporali e rischio idrico a Milano ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web