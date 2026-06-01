Meteo scatta l' allerta a Milano per il 2 giugno | l' orario del peggioramento e i rischi

L'allerta meteo a Milano per il 2 giugno è stata attivata a causa di precipitazioni previste su tutta la regione. Sono attesi rovesci e temporali durante la giornata, con il peggioramento che dovrebbe verificarsi nel corso del mattino e proseguire nel pomeriggio. La Protezione civile ha segnalato possibili rischi legati a condizioni meteorologiche avverse, senza specificare eventuali misure di sicurezza. La situazione è monitorata in tempo reale dalle autorità locali.

Come già previsto, la Regione Lombardia (con il suo sistema di allerta meteo) conferma l'ipotesi di precipitazioni su tutta la Regione, con rovesci e temporali, per la giornata di martedì 2 giugno.L'allertaL'allerta è di tipo giallo (ordinario), per rischio idrogeologico, idrico e temporalesco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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