Milano è sotto allerta temporali, con precipitazioni in arrivo nel fine settimana e nel ponte del 2 giugno. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali che potrebbero interessare la città nelle prossime ore. La situazione si inserisce in un quadro di clima caldo e afoso che ha caratterizzato gli ultimi giorni, ma che sarà interrotto da un cambiamento atmosferico previsto per i prossimi giorni.

Milano, 28 maggio 2026 – Milano è nella morsa del caldo da qualche giorno, ma l'afa sta per essere interrotta da un’ondata di maltempo. Il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta gialla per rischio temporali a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, che proseguirà fino a mezzanotte. E poi? Come sarà il meteo nel fine settimana e durante il ponte del 2 giugno? Ecco le previsioni. Le raccomandazioni. Con l’allerta meteo gialla, il Comune di Milano invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, scatta l’allerta temporali. Le previsioni meteo per il weekend e il ponte del 2 giugno

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