Da questa notte, a Messina e nella provincia, viene attivata l’allerta gialla a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature. La protezione civile ha diffuso l’allerta, invitando le autorità e i cittadini a prestare attenzione alle eventuali criticità. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

La decisione è stata presa dalla protezione civile e conferma l'innalzamento della soglia dell'attenzione per tutta la giornata di domani 31 marzo Condizioni meteorologiche in peggioramento anche a Messina, dove da questa notte scatterà l'allerta gialla. La Protezione Civile infatti ha diramato un nuovo bollettino, confermando l'innalzamento dell'attenzione in tutto il territorio della provincia per tutta la giornata di domani 31 marzo. I settori A e I passeranno da verde a giallo, come accadrà anche alla zone D, C e B, che copre una parte del messinese e del palermitano. Come si legge nel documento, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori settentrionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Condizioni meteo in peggioramento, scatta l'allerta gialla a Messina e provincia

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