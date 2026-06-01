Meteo Roma 2 Giugno Festa della Repubblica con caldo fino a 27 gradi | le previsioni

Per il 2 giugno a Roma non sono previste piogge durante tutta la giornata, con zero millimetri di precipitazioni in ogni fascia oraria. La temperatura massima prevista è di circa 27 gradi.

Roma, 1° giugno 2026 – Festa della Repubblica con tempo stabile a Roma. Secondo le previsioni di 3Bmeteo per martedì 2 giugno, sulla Capitale non sono previste piogge nell’arco della giornata: le precipitazioni resteranno a 0 millimetri in tutte le fasce orarie. La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 20-21 gradi nelle prime ore del mattino. Tra le 6 e le 9 sono previste nubi sparse, con valori compresi tra 20 e 23 gradi. Un quadro favorevole per chi si sposterà verso il centro della Capitale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio il clima diventerà più caldo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

Previsioni meteo Lazio fine maggio: prima ondata di caldo anomalo, a Roma fino a 7 gradi sopra la mediaLunedì 25 maggio, a Roma, le temperature massime raggiungeranno fino a 7 gradi sopra la media stagionale.

Meteo, le previsioni su Napoli e Campania: continua il caldo, temperature fino a 23 gradiLe previsioni meteo indicano temperature fino a 23 gradi nella regione, con poco vento e un aumento dei raggi ultravioletti.

Temi più discussi: Previsioni meteo Roma e Lazio ponte del 2 giugno: sole e caldo nel weekend, poi possibili temporali; Meteo a Roma, ponte del 2 giugno con anticiclone. Le previsioni; Meteo arriva l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, il ponte del 2 giugno; Settimana di sole a Roma, ma arrivano anche forti temporali: ecco quando.

Sole e caldo, ma attenzione ai temporali: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno in Piemonte ift.tt/3QV7O2U x.com

Meteo Roma: inizio giugno tra sole e qualche temporale, peggioramento atteso a metà settimanaLa Festa della Repubblica trascorrerà con tempo nel complesso stabile sul Lazio, ma tra martedì e mercoledì aumenterà l'instabilità con acquazzoni ... centrometeoitaliano.it

Previsioni meteo Roma e Lazio ponte del 2 giugno: sole e caldo nel weekend, poi possibili temporaliLe previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 30, domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno 2026 registrano un tempo all'insegna dell'alta pressione, ma anche della lieve insabilità. Il ... fanpage.it