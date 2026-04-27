Meteo le previsioni su Napoli e Campania | continua il caldo temperature fino a 23 gradi

Le previsioni meteo indicano temperature fino a 23 gradi nella regione, con poco vento e un aumento dei raggi ultravioletti. Le condizioni climatiche nei prossimi giorni ricordano una fase pre-estiva, con giornate caratterizzate da clima caldo e soleggiato. Le temperature si manterranno stabili, contribuendo a un tempo generalmente soleggiato sulla zona.

Temperature fino a 23 gradi, poco vento, raggi ultravioletti in aumento: il meteo dei prossimi giorni su Napoli e Campania somiglia alla pre-estate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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