Meteo | Previsioni per martedì 2 giugno
Martedì 2 giugno, le previsioni indicano un aumento delle nuvole con piogge e rovesci, alcuni dei quali temporaleschi nel pomeriggio. In serata, sono previste schiarite e circa 3 millimetri di pioggia.
Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3581m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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