Meteo | Previsioni per martedì 7 aprile

Il 7 aprile a Modena si prevede una giornata di sole senza pioggia. La temperatura massima arriverà a 26°C, mentre quella minima sarà di 12°C. Lo zero termico sarà a 3294 metri. Le condizioni meteorologiche sono stabili e soleggiate per tutto il giorno.

A Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3294m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per martedì 3 febbraioA Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia.

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Previsioni del tempo Limet per martedì 7 aprile 2026

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