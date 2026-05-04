Martedì 5 maggio a Modena il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni che porteranno circa 10 millimetri di pioggia. Le piogge si attenueranno dalla sera, lasciando spazio a schiarite. Le condizioni meteorologiche sono state segnalate dalle previsioni ufficiali per tutta la giornata.

A Modena cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2969m. I venti saranno al mattino.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per martedì 5 maggio 2026

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