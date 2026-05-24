A Sassari, il cielo rimane sereno e la temperatura raggiunge i 29 gradi, con un clima stabile durante tutta la giornata. Il vento cambia direzione, modificando leggermente la percezione del caldo. Durante le ore di massimo insolazione, si cerca refrigerio in zone ombreggiate o all’interno, lontano dalle aree più esposte al sole. La giornata si mantiene senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

? Domande chiave Come influenzerà il cambio di vento la percezione del caldo?. Dove si cercherà il fresco durante le ore di massima insolazione?. Quando avverrà il passaggio definitivo tra le correnti di vento?. Perché la stabilità meteo cambierà il ritmo delle attività locali?.? In Breve Minima notturna di 15 gradi con escursione termica verso i 29 gradi.. Vento da Est Sudest in mattinata con cambio verso Nordest nel pomeriggio.. Assenza di pioggia favorisce attività commerciali e mercati rionali a Sassari.. Clima ideale per la vita all'aperto in tutta la provincia sassarese.. Il sole di Sassari splenderà con intensità su tutta la provincia questo 24 maggio 2026, portando temperature che toccheranno i 29 gradi in una giornata caratterizzata da un cielo completamente sereno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, sole e 29 gradi: meteo stabile e cielo terso tutto il giorno

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Allerta meteo massima domani mercoledì Attenzione per tutta Italia tempesta invernale molto violenta

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