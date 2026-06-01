Il 5 giugno, volontari di Metaponto e Policoro parteciperanno a una missione ecologica per pulire i fondali marini. Saranno recuperati rifiuti di vario tipo, tra cui plastica e altri materiali abbandonati in acqua. Per aumentare la quantità di rifiuti raccolti, i partecipanti utilizzeranno strumenti e tecniche di raccolta più efficaci, con l’obiettivo di raddoppiare i quantitativi rispetto alle precedenti operazioni. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni locali e operatori volontari.

? Punti chiave Cosa verrà recuperato dai fondali di Metaponto e Policoro il 5 giugno?. Come faranno i volontari a raddoppiare i quintali di rifiuti raccolti?. Quali istituzioni nazionali coordineranno l'operazione di pulizia dei fondali?. Perché l'intervento si estenderà anche ai fiumi e ai laghi?.? In Breve L'iniziativa coinvolgerà 50 località distribuite in diciotto regioni italiane il 5 giugno.. L'edizione precedente ha permesso il recupero di 450 quintali di rifiuti vari.. Il progetto si estende ora anche a fiumi e laghi oltre al mare.. Collaborano Ministero dell'Ambiente, Guardia Costiera, Sport e Salute e azienda Suzuki.. Metaponto Lido e Policoro ospitano il nuovo appuntamento FIPSAS per la pulizia di fondali e spiagge il 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metaponto e Policoro: missione ecologica per pulire i fondali

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